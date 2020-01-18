Даниэль Карришу
№6
Полузащитник
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Команда
Севилья
Возраст
32
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2
Севилья
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур