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Даниэль Карришу
№6
Полузащитник
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Команда
Севилья
Возраст
32
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
2
Севилья
1
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
Севилья
1 : 2
Вильярреал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Осасуна
1
Севилья
1
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
3
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
Эспаньол
0 : 2
Севилья
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур