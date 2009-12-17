Пол Макгоуэн
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
Рапид
3 : 3
Селтик
90'
90'
90'
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рапид
3
Селтик
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур