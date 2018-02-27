Гленн Ловенс
№4
Защитник
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Команда
Сандерленд
Возраст
37
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2018 27 февр. 2018 вт 23:05
Суонси
2 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
27.02.2018 27 февр. 2018 вт 23:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Суонси
2
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Суонси
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0
Суонси
0
был в запасе
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
Рединг
26.01.2018 26 янв. 2018 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Шеффилд Уэнсдэй
3
Рединг
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Карлайл Юнайтед
0 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Карлайл Юнайтед
0
Шеффилд Уэнсдэй
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала