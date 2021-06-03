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РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Испания
Челси
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Материалы
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Фигурное катание
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Хоккей
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Нилл МакГинн
№10
Полузащитник
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Команда
Абердин
Возраст
33
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. путь на евро-2020
лига наций. лига в
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
Украина
1 : 0
Северная Ирландия
03.06.2021
03 июня 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 46'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Украина
1
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 46' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
28.03.2021
28 марта 2021
вс
20:05
Северная Ирландия
1 : 2
США
88'
88'
88'
28.03.2021
28 марта 2021
вс
20:05
88'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Северная Ирландия
1
США
2
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Март