Марк Кросас
№20
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
172
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 13:00
Волга
1 : 2
Амкар
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Волга
1
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 31 тур
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:30
Волга
1 : 0
Рубин
70'
70'
70'
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
Зенит
3 : 0
Волга
27.10.2011 27 окт. 2011 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
3
Волга
0
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 13:00
Волга
0 : 2
Краснодар
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
Крылья Советов
0 : 0
Волга
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 15:15
Волга
0 : 0
Амкар
82'
82'
82'
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
0
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:15
ЦСКА
3 : 1
Волга
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
ЦСКА
3
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 38'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 38' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Анжи
2
Волга
1
был в запасе
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
Кубань (ЛФЛ)
5 : 0
Волга
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 19:00
минуты: 26' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
5
Волга
0
минуты: 26' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:00
Волга
0 : 0
Локомотив
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Волга
0
Локомотив
0
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 20:00
Волга
0 : 1
Ростов
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
0
Ростов
1
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
31.07.2011 31 июля 2011 вс 17:45
Динамо
2 : 0
Волга
31.07.2011 31 июля 2011 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 15:30
Волга
0 : 2
Спартак
24.07.2011 24 июля 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Волга
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
21.07.2011 21 июля 2011 чт 18:30
Волга
0 : 2
ЦСКА
21.07.2011 21 июля 2011 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Волга
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
26.06.2011 26 июня 2011 вс 13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011 26 июня 2011 вс 13:15
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
0
Волга
3
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
22.06.2011 22 июня 2011 ср 17:45
Рубин
2 : 0
Волга
22.06.2011 22 июня 2011 ср 17:45
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Рубин
2
Волга
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
18.06.2011 18 июня 2011 сб 17:45
Волга
0 : 2
Зенит
18.06.2011 18 июня 2011 сб 17:45
минуты: 59' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Волга
0
Зенит
2
минуты: 59' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
10.06.2011 10 июня 2011 пт 18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
10.06.2011 10 июня 2011 пт 18:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Волга
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур