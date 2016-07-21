Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Ливерпуль
Химки
Краснодар
ЦСКА
Барселона
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Испания
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Скотт Макдональд
№77
Нападающий
Подписаться
Команда
Мазервелл
Возраст
37
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
ХИК
1 : 0
Берое
68'
68'
68'
21.07.2016
21 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ХИК
1
Берое
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:30
Берое
1 : 1
ХИК
49'
49'
49'
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:30
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Берое
1
ХИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
Радник
0 : 2
Берое
51'
51'
51'
07.07.2016
07 июля 2016
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Радник
0
Берое
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:30
Берое
0 : 0
Радник
52'
52'
52'
30.06.2016
30 июня 2016
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Берое
0
Радник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд