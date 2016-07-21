Скотт Макдональд
№77
Нападающий
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Команда
Мазервелл
Возраст
37
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 19:00
ХИК
1 : 0
Берое
68'
68'
68'
21.07.2016 21 июля 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ХИК
1
Берое
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:30
Берое
1 : 1
ХИК
49'
49'
49'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 20:30
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Берое
1
ХИК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
Радник
0 : 2
Берое
51'
51'
51'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Радник
0
Берое
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:30
Берое
0 : 0
Радник
52'
52'
52'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Берое
0
Радник
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд