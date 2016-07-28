Стивен МакМанус
№6
Защитник
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Команда
Мазервелл
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
Елгава
1 : 1
Бейтар
55'
55'
55'
28.07.2016 28 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Елгава
1
Бейтар
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 17:45
Кайрат
5 : 0
Теута
72'
72'
72'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 17:45
72'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Кайрат
5
Теута
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд