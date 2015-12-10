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Уго Вентура
№24
Вратарь
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Команда
Белененсеш
Возраст
33
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур