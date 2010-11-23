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ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Томас Коста
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
80'
80'
80'
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
ЧФР Клуж
0 : 4
Бавария
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
ЧФР Клуж
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
Бавария
3 : 2
ЧФР Клуж
19.10.2010
19 окт. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Бавария
3
ЧФР Клуж
2
был в запасе
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
ЧФР Клуж
2 : 1
Базель
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
ЧФР Клуж
2
Базель
1
был в запасе