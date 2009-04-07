Тарик Сектиуи
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2009 07 апр. 2009 вт 21:45
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Порту
07.04.2009 07 апр. 2009 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2
Порту
2
был в запасе
11.03.2009 11 марта 2009 ср 22:45
Порту
0 : 0
Атлетико
11.03.2009 11 марта 2009 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Порту
0
Атлетико
0
был в запасе
24.02.2009 24 февр. 2009 вт 22:45
Атлетико
2 : 2
Порту
24.02.2009 24 февр. 2009 вт 22:45
минуты: 90' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Атлетико
2
Порту
2
минуты: 90' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала