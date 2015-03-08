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Кристиан Родригес
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
178
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
Парма
0 : 0
Аталанта
78'
87'
78'
87'
78'
87'
08.03.2015
08 марта 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Рома
0 : 0
Парма
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
0
Парма
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
Парма
0 : 1
Кьево
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
Милан
3 : 1
Парма
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Парма
1 : 2
Чезена
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1
Чезена
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур