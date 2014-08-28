Милан Степанов
№5
Защитник
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Команда
Омония
Возраст
38
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
Омония
1 : 2
Динамо
10'
10'
10'
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд