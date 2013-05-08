Александрос Цорвас
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Торино
0 : 0
Дженоа
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Дженоа
0
был в запасе
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
Дженоа
4 : 1
Пескара
05.05.2013 05 мая 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
4
Пескара
1
был в запасе
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Дженоа
1
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
Дженоа
1 : 1
Сампдория
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
Наполи
2 : 0
Дженоа
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
2
Дженоа
0
был в запасе
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
Дженоа
2 : 2
Сиена
30.03.2013 30 марта 2013 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2
Сиена
2
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Фиорентина
3 : 2
Дженоа
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
08.03.2013 08 марта 2013 пт 22:45
Дженоа
0 : 2
Милан
08.03.2013 08 марта 2013 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:45
Рома
3 : 1
Дженоа
03.03.2013 03 марта 2013 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3
Дженоа
1
был в запасе
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:45
Палермо
0 : 0
Дженоа
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0
Дженоа
0
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Удинезе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
1
Удинезе
0
был в запасе
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
Парма
0 : 0
Дженоа
10.02.2013 10 февр. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Парма
0
Дженоа
0
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Дженоа
3 : 2
Лацио
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3
Лацио
2
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
Дженоа
0 : 2
Катания
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
0
Катания
2
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 14:30
Интер
1 : 1
Дженоа
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1
Дженоа
1
был в запасе
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Торино
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
1
Торино
1
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
Дженоа
2 : 4
Кьево
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
2
Кьево
4
был в запасе
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
Аталанта
0 : 1
Дженоа
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0
Дженоа
1
был в запасе
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 22:45
Сампдория
3 : 1
Дженоа
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Дженоа
1
был в запасе