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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
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Легкая атлетика
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Коронавирус
Эвангелос Манциос
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
10.03.2009
10 марта 2009
вт
22:45
Панатинаикос
1 : 2
Вильярреал
56'
56'
56'
10.03.2009
10 марта 2009
вт
22:45
56'
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Панатинаикос
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала
25.02.2009
25 февр. 2009
ср
22:45
Вильярреал
1 : 1
Панатинаикос
25.02.2009
25 февр. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Вильярреал
1
Панатинаикос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов, 1/8 финала