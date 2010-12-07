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Коронавирус
Хосу Саррьеги
№3
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2010/2011
2008/2009
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
Копенгаген
3 : 1
Панатинаикос
07.12.2010
07 дек. 2010
вт
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Копенгаген
3
Панатинаикос
1
был в запасе
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
Панатинаикос
0 : 3
Барселона
24.11.2010
24 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Панатинаикос
0
Барселона
3
был в запасе
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
Рубин
0 : 0
Панатинаикос
02.11.2010
02 нояб. 2010
вт
20:30
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Рубин
0
Панатинаикос
0
был в запасе
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
20.10.2010
20 окт. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
29.09.2010
29 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Панатинаикос
0
Копенгаген
2
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
Барселона
5 : 1
Панатинаикос
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Барселона
5
Панатинаикос
1
был в запасе