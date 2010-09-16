Кака (Лукас де Деус Сантос )
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
171
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
Хетафе
2 : 1
Оденсе
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Хетафе
2
Оденсе
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур