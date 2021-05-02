Атем Бен Арфа
№8
Полузащитник
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Команда
Бордо
Возраст
34
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 54' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
минуты: 54' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 57' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
минуты: 57' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Бордо
0 : 1
ПСЖ
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 65' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 65' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Бордо
1 : 2
Метц
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
1
Метц
2
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
Брест
2 : 1
Бордо
6'
6'
6'
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Бордо
0 : 3
Лилль
63'
63'
63'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
0
Лилль
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Бордо
1 : 0
Брест
84'
84'
84'
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
84'
минуты: 1' - 89'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
минуты: 1' - 89' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Бордо
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
37'
37'
37'
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
37'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 11 тур