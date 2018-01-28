Матиас Фернандес
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:00
Милан
2 : 1
Лацио
28.01.2018 28 янв. 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2
Лацио
1
был в запасе