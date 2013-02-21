Александр Юревич
№5
Защитник
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Команда
Шахтер
Возраст
41
Рост
175
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
Фенербахче
1 : 0
БАТЭ
21.02.2013 21 февр. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 75'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Фенербахче
1
БАТЭ
0
минуты: 1' - 75' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
БАТЭ
0 : 0
Фенербахче
14.02.2013 14 февр. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
БАТЭ
0
Фенербахче
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала