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Геннадий Близнюк
№10
Нападающий
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Команда
Торпедо-БелАЗ
Возраст
40
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
13:00
Сибирь
1 : 4
ЦСКА
8'
8'
8'
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
13:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Сибирь
1
ЦСКА
4
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:30
Алания
2 : 1
Сибирь
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Алания
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
Сибирь
2 : 4
Анжи
38'
38'
38'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
10:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Сибирь
2
Анжи
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
11:00
Амкар
3 : 1
Сибирь
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Амкар
3
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
Сатурн
1 : 1
Сибирь
20.03.2010
20 марта 2010
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Сатурн
1
Сибирь
1
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
11:30
Сибирь
0 : 2
Ахмат
14.03.2010
14 марта 2010
вс
11:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Сибирь
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур