Владислав Мирчев
№5
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
БАТЭ
0 : 1
Реал
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Реал
1
был в запасе