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РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
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Фигурное катание
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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Паскаль Шурпф
№13
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Возраст
31
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
22:00
Эспаньол
3 : 0
Люцерн
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Эспаньол
3
Люцерн
0
был в запасе
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Люцерн
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
КИ Клаксвик
0
Люцерн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд