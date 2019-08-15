Паскаль Шурпф
№13
Полузащитник
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Команда
Вадуц
Возраст
31
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 22:00
Эспаньол
3 : 0
Люцерн
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Эспаньол
3
Люцерн
0
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
КИ Клаксвик
0 : 1
Люцерн
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
КИ Клаксвик
0
Люцерн
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:15
Люцерн
1 : 0
КИ Клаксвик
25.07.2019 25 июля 2019 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Люцерн
1
КИ Клаксвик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд