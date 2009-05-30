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Коронавирус
Грегори Купе
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
48
Рост
181
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Атлетико
3 : 0
Альмерия
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Атлетико
3
Альмерия
0
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
22:00
Атлетико
1 : 0
Валенсия
17.05.2009
17 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
1
Валенсия
0
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
22:00
Атлетико
3 : 2
Эспаньол
10.05.2009
10 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
3
Эспаньол
2
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
Бетис
0 : 2
Атлетико
03.05.2009
03 мая 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
0
Атлетико
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
22:00
Атлетико
3 : 1
Спортинг
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
3
Спортинг
1
был в запасе
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Расинг
5 : 1
Атлетико
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Расинг
5
Атлетико
1
был в запасе
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
Атлетико
3 : 0
Нумансия
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
3
Нумансия
0
был в запасе
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
Депортиво
1 : 2
Атлетико
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
1
Атлетико
2
был в запасе
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
Атлетико
2 : 4
Осасуна
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
2
Осасуна
4
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
23:00
Мальорка
2 : 0
Атлетико
22.03.2009
22 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2
Атлетико
0
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
21:00
Атлетико
3 : 2
Вильярреал
15.03.2009
15 марта 2009
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
3
Вильярреал
2
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:00
Реал
1 : 1
Атлетико
07.03.2009
07 марта 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1
Атлетико
1
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
23:55
Севилья
1 : 0
Атлетико
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1
Атлетико
0
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
Атлетико
1 : 1
Хетафе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1
Хетафе
1
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Рекреативо
0 : 3
Атлетико
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Рекреативо
0
Атлетико
3
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Атлетико
1 : 2
Вальядолид
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетико
1
Вальядолид
2
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Малага
1 : 1
Атлетико
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Малага
1
Атлетико
1
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
23:00
Альмерия
1 : 1
Атлетико
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Альмерия
1
Атлетико
1
был в запасе
03.01.2009
03 янв. 2009
сб
23:55
Валенсия
3 : 1
Атлетико
03.01.2009
03 янв. 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
3
Атлетико
1
был в запасе
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
Эспаньол
2 : 3
Атлетико
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
2
Атлетико
3
был в запасе
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