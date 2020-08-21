Эвер Банега
№10
Полузащитник
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Команда
Севилья
Возраст
32
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 22:00
Севилья
3 : 2
Интер
44'
44'
44'
21.08.2020 21 авг. 2020 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, Финал
Севилья
3
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, Финал
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 22:00
Севилья
2 : 1
Манчестер Юнайтед
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Севилья
2
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Севилья
11.08.2020 11 авг. 2020 вт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Вулверхэмптон
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
Севилья
2 : 0
Рома
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Севилья
2
Рома
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Севилья
0 : 0
ЧФР Клуж
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Севилья
0
ЧФР Клуж
0
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
ЧФР Клуж
1 : 1
Севилья
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ЧФР Клуж
1
Севилья
1
был в запасе