Гиоргос Георгиу
№23
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
Анортосис
2 : 2
Вердер
26.11.2008 26 нояб. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Анортосис
2
Вердер
2
был в запасе