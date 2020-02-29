Марсель Риссе
№7
Полузащитник
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Команда
Кельн
Возраст
31
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
Кельн
3 : 0
Шальке-04
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кельн
3
Шальке-04
0
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Герта
0 : 5
Кельн
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
0
Кельн
5
был в запасе
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
Боруссия
5 : 1
Кельн
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия
5
Кельн
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
минуты: 78' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
3
Вольфсбург
1
минуты: 78' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Кельн
2 : 0
Байер
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кельн
2
Байер
0
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:30
Унион
2 : 0
Кельн
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
2
Кельн
0
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
Кельн
1 : 1
Аугсбург
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кельн
1
Аугсбург
1
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
РБ Лейпциг
4 : 1
Кельн
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
4
Кельн
1
был в запасе
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:30
Кельн
1 : 2
Хоффенхайм
08.11.2019 08 нояб. 2019 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
1
Хоффенхайм
2
был в запасе
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:30
Фортуна
2 : 0
Кельн
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фортуна
2
Кельн
0
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:30
Майнц
3 : 1
Кельн
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
3
Кельн
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кельн
3
Падерборн
0
был в запасе
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
Шальке-04
1 : 1
Кельн
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Шальке-04
1
Кельн
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
Бавария
4 : 0
Кельн
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4
Кельн
0
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
89'
89'
89'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсбург
2
Кельн
1
был в запасе