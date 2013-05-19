Кристиан Льяма
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
Пескара
1 : 5
Фиорентина
19.05.2013 19 мая 2013 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Пескара
1
Фиорентина
5
был в запасе
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
Фиорентина
1 : 0
Палермо
12.05.2013 12 мая 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Фиорентина
1
Палермо
0
был в запасе
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
Сиена
0 : 1
Фиорентина
08.05.2013 08 мая 2013 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сиена
0
Фиорентина
1
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:45
Фиорентина
0 : 1
Рома
04.05.2013 04 мая 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0
Рома
1
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:45
Аталанта
0 : 2
Фиорентина
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0
Фиорентина
2
был в запасе
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:30
Фиорентина
2 : 2
Милан
07.04.2013 07 апр. 2013 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
2
Милан
2
был в запасе
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
Фиорентина
3 : 2
Дженоа
17.03.2013 17 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
3
Дженоа
2
был в запасе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
Лацио
0 : 2
Фиорентина
10.03.2013 10 марта 2013 вс 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
0
Фиорентина
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
03.03.2013 03 марта 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
2
Кьево
1
был в запасе
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:45
Фиорентина
4 : 1
Интер
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
4
Интер
1
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Фиорентина
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2
Фиорентина
0
был в запасе
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
Фиорентина
2 : 0
Парма
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
2
Парма
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
Катания
2 : 1
Фиорентина
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
2
Фиорентина
1
был в запасе
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:30
Фиорентина
1 : 1
Наполи
20.01.2013 20 янв. 2013 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
1
Наполи
1
был в запасе
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
Удинезе
3 : 1
Фиорентина
13.01.2013 13 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
3
Фиорентина
1
был в запасе
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
Фиорентина
0 : 2
Пескара
06.01.2013 06 янв. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
0
Пескара
2
был в запасе
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
Палермо
0 : 3
Фиорентина
22.12.2012 22 дек. 2012 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
0
Фиорентина
3
был в запасе
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
Фиорентина
4 : 1
Сиена
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 14:30
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
4
Сиена
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 22:45
Рома
4 : 2
Фиорентина
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
4
Фиорентина
2
был в запасе
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:45
Фиорентина
2 : 2
Сампдория
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2
Сампдория
2
был в запасе