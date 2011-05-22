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Коронавирус
Эзекель Карбони
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
179
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
Интер
3 : 1
Катания
22.05.2011
22 мая 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
3
Катания
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Катания
2 : 1
Рома
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Катания
2
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Брешиа
1 : 2
Катания
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Брешиа
1
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
22:00
Ювентус
2 : 2
Катания
90'
90'
90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
2
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 4
Лацио
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Катания
1
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Бари
1 : 1
Катания
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Бари
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
Катания
4 : 0
Палермо
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Катания
4
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Катания
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
2
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Катания
1 : 0
Сампдория
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Катания
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
Фиорентина
3 : 0
Катания
06.03.2011
06 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 28 тур
Фиорентина
3
Катания
0
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
14:30
Катания
2 : 1
Дженоа
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Катания
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
22:45
Наполи
1 : 0
Катания
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
1
Катания
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Катания
3 : 2
Лечче
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Лечче
2
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
22:45
Катания
0 : 2
Милан
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 22 тур
Катания
0
Милан
2
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 22 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Парма
2 : 0
Катания
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
Катания
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 1
Кьево
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 2
Интер
09.01.2011
09 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Катания
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Рома
4 : 2
Катания
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
4
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Катания
1 : 0
Брешиа
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
1
Брешиа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
22:45
Катания
1 : 3
Ювентус
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Катания
1
Ювентус
3
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
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