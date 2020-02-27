Иван Маркано
№5
Защитник
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Команда
Порту
Возраст
33
Рост
189
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Порту
1 : 3
Байер
54'
54'
54'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Порту
1
Байер
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Байер
2 : 1
Порту
90'
90'
90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Байер
2
Порту
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала