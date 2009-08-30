Зе Антониу (Жозе Антониу дос Сантос Силва)
№77
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Расинг
1 : 4
Хетафе
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1
Хетафе
4
был в запасе