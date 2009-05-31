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Коронавирус
Хорхе Гонсалвес
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Расинг
1 : 1
Хетафе
88'
88'
88'
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
1
Хетафе
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Расинг
3 : 2
Вальядолид
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Расинг
3
Вальядолид
2
был в запасе
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
Малага
1 : 0
Расинг
10.05.2009
10 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Малага
1
Расинг
0
был в запасе
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
Расинг
0 : 2
Альмерия
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Расинг
0
Альмерия
2
был в запасе
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
Расинг
5 : 1
Атлетико
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Расинг
5
Атлетико
1
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
1 : 0
Расинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1
Расинг
0
был в запасе
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
Депортиво
5 : 3
Расинг
08.03.2009
08 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
5
Расинг
3
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Осасуна
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1
Осасуна
1
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:00
Реал
1 : 0
Расинг
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал
1
Расинг
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Рекреативо
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Рекреативо
1
был в запасе
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Расинг
04.01.2009
04 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Расинг
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Малага
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Расинг
1
Малага
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
Альмерия
1 : 1
Расинг
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
19:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 15 тур
Альмерия
1
Расинг
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 15 тур