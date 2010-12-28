Эрита Илунга
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Кретель
Возраст
39
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
Вест Хэм
1 : 1
Эвертон
28.12.2010 28 дек. 2010 вт 20:30
минуты: 1' - 36'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Вест Хэм
1
Эвертон
1
минуты: 1' - 36' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
был в запасе
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 20:30
Ливерпуль
3 : 0
Вест Хэм
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 20:30
минуты: 1' - 77'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ливерпуль
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 77' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Блэкпул
13.11.2010 13 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
0
Блэкпул
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
Вест Хэм
2 : 2
Вест Бромвич
10.11.2010 10 нояб. 2010 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
Бирмингем Сити
2 : 2
Вест Хэм
06.11.2010 06 нояб. 2010 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
Арсенал
1 : 0
Вест Хэм
23'
23'
23'
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 19:30
Вест Хэм
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 19:30
минуты: 53' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 53' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Вест Хэм
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
1
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 1
Фулхэм
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 3
Челси
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Вест Хэм
1
Челси
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 4 тур
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм
28.08.2010 28 авг. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 3
Болтон
21.08.2010 21 авг. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Вест Хэм
1
Болтон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 2 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
Астон Вилла
3 : 0
Вест Хэм
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Астон Вилла
3
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 1 тур