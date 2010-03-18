Даниель Райхе
№5
Полузащитник
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Команда
Дуйсбург
Возраст
33
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.03.2010 18 марта 2010 чт 23:05
Вольфсбург
2 : 1
Рубин
18.03.2010 18 марта 2010 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вольфсбург
2
Рубин
1
был в запасе
11.03.2010 11 марта 2010 чт 21:00
Рубин
1 : 1
Вольфсбург
11.03.2010 11 марта 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рубин
1
Вольфсбург
1
был в запасе