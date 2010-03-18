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Лионель Месси
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Легкая атлетика
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Даниель Райхе
№5
Полузащитник
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Команда
Дуйсбург
Возраст
33
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
Сезон:
2009/2010
18.03.2010
18 марта 2010
чт
23:05
Вольфсбург
2 : 1
Рубин
18.03.2010
18 марта 2010
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вольфсбург
2
Рубин
1
был в запасе
11.03.2010
11 марта 2010
чт
21:00
Рубин
1 : 1
Вольфсбург
11.03.2010
11 марта 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рубин
1
Вольфсбург
1
был в запасе