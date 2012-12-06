Мохамед Тчите
№7
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
Маритиму
2 : 1
Брюгге
06.12.2012 06 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маритиму
2
Брюгге
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
Брюгге
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
2
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Бордо
4 : 0
Брюгге
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бордо
4
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур