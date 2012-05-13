Кейт Эндрюс
№42
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Арсенал
13.05.2012 13 мая 2012 вс 17:00
минуты: 52' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Вест Бромвич
2
Арсенал
3
минуты: 52' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
Болтон
2 : 2
Вест Бромвич
57'
57'
57'
06.05.2012 06 мая 2012 вс 16:00
минуты: 1' - 75'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Болтон
2
Вест Бромвич
2
минуты: 1' - 75' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Астон Вилла
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
0
Астон Вилла
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
Ливерпуль
0 : 1
Вест Бромвич
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 18:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Ливерпуль
0
Вест Бромвич
1
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
1 : 0
Куинз Парк Рейнджерс
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Куинз Парк Рейнджерс
0
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
Манчестер Сити
4 : 0
Вест Бромвич
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
4
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Блэкберн
07.04.2012 07 апр. 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Вест Бромвич
3
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
Эвертон
2 : 0
Вест Бромвич
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Эвертон
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
25.03.2012 25 марта 2012 вс 18:00
Вест Бромвич
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
25.03.2012 25 марта 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
17.03.2012 17 марта 2012 сб 18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Вест Бромвич
17.03.2012 17 марта 2012 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Уиган Атлетик
1
Вест Бромвич
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Вест Бромвич
11.03.2012 11 марта 2012 вс 17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
2
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Челси
80'
80'
80'
03.03.2012 03 марта 2012 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Бромвич
1
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Сандерленд
90'
90'
90'
25.02.2012 25 февр. 2012 сб 18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Бромвич
4
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
85'
85'
85'
12.02.2012 12 февр. 2012 вс 16:30
85'
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Суонси
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Суонси
2
был в запасе