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Отто (Отто Хенрик Фредриксон)
№30
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
189
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
2010
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Спартак-Нальчик
3 : 3
Краснодар
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Спартак-Нальчик
3
Краснодар
3
был в запасе
07.05.2012
07 мая 2012
пн
10:00
Томь
1 : 1
Спартак-Нальчик
07.05.2012
07 мая 2012
пн
10:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Томь
1
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
02.05.2012
02 мая 2012
ср
15:15
Спартак-Нальчик
2 : 2
Ростов
02.05.2012
02 мая 2012
ср
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 42 тур
Спартак-Нальчик
2
Ростов
2
был в запасе
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
16:15
Спартак-Нальчик
0 : 0
Крылья Советов
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 41 тур
Спартак-Нальчик
0
Крылья Советов
0
был в запасе
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
11:00
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 40 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.04.2012
06 апр. 2012
пт
15:15
Ахмат
2 : 0
Спартак-Нальчик
06.04.2012
06 апр. 2012
пт
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 38 тур
Ахмат
2
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
30.03.2012
30 марта 2012
пт
15:30
Спартак-Нальчик
0 : 2
Томь
30.03.2012
30 марта 2012
пт
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 37 тур
Спартак-Нальчик
0
Томь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 37 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:00
Ростов
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ростов
2
Спартак-Нальчик
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:45
Крылья Советов
1 : 0
Спартак-Нальчик
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Крылья Советов
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
12.03.2012
12 марта 2012
пн
15:30
Спартак-Нальчик
1 : 2
Амкар
12.03.2012
12 марта 2012
пн
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 34 тур
Спартак-Нальчик
1
Амкар
2
был в запасе
03.03.2012
03 марта 2012
сб
13:00
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
03.03.2012
03 марта 2012
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 33 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
ЦСКА
4 : 0
Спартак-Нальчик
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
18:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
ЦСКА
4
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
15:00
Спартак-Нальчик
1 : 2
Локомотив
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак-Нальчик
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
Спартак-Нальчик
1 : 1
Анжи
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Спартак-Нальчик
1
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
Ахмат
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Ахмат
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак-Нальчик
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:30
Динамо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
2
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
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