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Лионель Месси
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Лучшие тексты
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Легкая атлетика
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Коронавирус
Шота Григалашвили
№10
Полузащитник
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Команда
Омония
Возраст
34
Рост
173
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
Сезон:
2014/2015
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
Омония
1 : 2
Динамо
28.08.2014
28 авг. 2014
чт
19:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Омония
1
Динамо
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
Динамо
2 : 2
Омония
21.08.2014
21 авг. 2014
чт
18:30
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Динамо
2
Омония
2
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд