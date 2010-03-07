Амиран Саная
№33
Защитник
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Команда
Ле Ман
Возраст
31
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
07.03.2010 07 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1
Ле Ман
1
был в запасе
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
Ле Ман
0 : 0
Сошо
13.02.2010 13 февр. 2010 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
0
Сошо
0
был в запасе