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Лионель Месси
Криштиану Роналду
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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Роин Квасхвадзе
№89
Вратарь
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Команда
Возраст
32
Рост
181
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
07.06.2019
07 июня 2019
пт
19:00
Грузия
3 : 0
Гибралтар
07.06.2019
07 июня 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Грузия
3
Гибралтар
0
был в запасе
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
Ирландия
1 : 0
Грузия
26.03.2019
26 марта 2019
вт
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Ирландия
1
Грузия
0
был в запасе
23.03.2019
23 марта 2019
сб
17:00
Грузия
0 : 2
Швейцария
23.03.2019
23 марта 2019
сб
17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Грузия
0
Швейцария
2
был в запасе