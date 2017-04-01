Джо Ледли
№16
Полузащитник
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Команда
Чарльтон
Возраст
34
Рост
183
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
Челси
1 : 2
Кристал Пэлас
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
1
Кристал Пэлас
2
был в запасе
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 4
Сандерленд
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 18:00
минуты: 27' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0
Сандерленд
4
минуты: 27' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
Борнмут
0 : 2
Кристал Пэлас
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 22:45
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Борнмут
0
Кристал Пэлас
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Эвертон
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Кристал Пэлас
0
Эвертон
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Кристал Пэлас
38'
38'
38'
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Суонси
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
1
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Челси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Кристал Пэлас
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
14.12.2016 14 дек. 2016 ср 23:00
минуты: 45' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Кристал Пэлас
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 45' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
Халл Сити
3 : 3
Кристал Пэлас
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Халл Сити
3
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
Кристал Пэлас
3 : 0
Саутгемптон
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
Суонси
5 : 4
Кристал Пэлас
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Суонси
5
Кристал Пэлас
4
был в запасе
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
Бернли
3 : 2
Кристал Пэлас
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бернли
3
Кристал Пэлас
2
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
2 : 4
Ливерпуль
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
2
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Лестер Сити
3 : 1
Кристал Пэлас
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лестер Сити
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
Кристал Пэлас
0 : 1
Вест Хэм
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 19:30
минуты: 1' - 45'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 45' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 22:00
Эвертон
1 : 1
Кристал Пэлас
30.09.2016 30 сент. 2016 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
1
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
Сандерленд
2 : 3
Кристал Пэлас
61'
61'
61'
24.09.2016 24 сент. 2016 сб 17:00
61'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Сандерленд
2
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:15
Кристал Пэлас
4 : 1
Сток Сити
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:15
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Кристал Пэлас
4
Сток Сити
1
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Мидлсбро
1 : 2
Кристал Пэлас
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 84'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Мидлсбро
1
Кристал Пэлас
2
минуты: 1' - 84' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Борнмут
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Кристал Пэлас
1
Борнмут
1
был в запасе