Эндрю Крофтс
№48
Полузащитник
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Команда
Брайтон & Хов
Возраст
37
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Ньюпорт Каунти
2 : 0
Мидлсбро
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюпорт Каунти
2
Мидлсбро
0
был в запасе