Крейг Морган
№20
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Возраст
35
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Флитвуд
2 : 3
Уимблдон
89'
89'
89'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
2
Уимблдон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала