Виктор Родригес
№0
Защитник
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Команда
Возраст
33
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
Албания
2 : 2
Андорра
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Албания
2
Андорра
2
был в запасе
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
Исландия
2 : 0
Андорра
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Исландия
2
Андорра
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Андорра
1 : 0
Молдавия
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Андорра
1
Молдавия
0
был в запасе
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Франция
3 : 0
Андорра
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Франция
3
Андорра
0
был в запасе
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Андорра
0 : 2
Исландия
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Андорра
0
Исландия
2
был в запасе