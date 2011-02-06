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Коронавирус
Виталий Кутузов
№20
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 0
Бари
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Брешиа
2
Бари
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Бари
0 : 2
Наполи
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0
Наполи
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Бари
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
2
Бари
1
минуты: 1' - 52' / Италия. Серия А, 20 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Лечче
0 : 1
Бари
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 86'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Бари
1
минуты: 1' - 86' / Италия. Серия А, 18 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Бари
1 : 1
Палермо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 17 тур
Бари
1
Палермо
1
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 17 тур
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Кьево
0 : 0
Бари
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
минуты: 1' - 31'
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0
Бари
0
минуты: 1' - 31' / Италия. Серия А, 11 тур
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
2 : 3
Милан
70'
70'
70'
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
Бари
0 : 2
Лацио
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0
Лацио
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Бари
2 : 1
Брешиа
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Бари
2
Брешиа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Интер
4 : 0
Бари
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
4
Бари
0
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 4 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
21:45
Наполи
2 : 2
Бари
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2
Бари
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
Бари
1 : 0
Ювентус
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Бари
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур