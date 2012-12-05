Артем Концевой
№77
Нападающий
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Команда
Неман
Возраст
38
Рост
177
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
Бавария
4 : 1
БАТЭ
05.12.2012 05 дек. 2012 ср 22:45
минуты: 1' - 58'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Бавария
4
БАТЭ
1
минуты: 1' - 58' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 20:00
БАТЭ
0 : 2
Лилль
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 20:00
минуты: 46' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
0
Лилль
2
минуты: 46' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
Валенсия
4 : 2
БАТЭ
07.11.2012 07 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 88' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Валенсия
4
БАТЭ
2
минуты: 88' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Лилль
1 : 3
БАТЭ
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Лилль
1
БАТЭ
3
был в запасе