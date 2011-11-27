Василий Хомутовский
№33
Вратарь
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Команда
Динамо
Возраст
42
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Ростов
1
Амкар
1
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 13:00
Волга
1 : 2
Амкар
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Волга
1
Амкар
2
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Амкар
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2
Амкар
1
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 14:00
Анжи
2 : 1
Амкар
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Анжи
2
Амкар
1
был в запасе
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 15:15
Ахмат
1 : 0
Амкар
22.10.2011 22 окт. 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ахмат
1
Амкар
0
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 11:30
Амкар
3 : 1
Кубань (ЛФЛ)
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Амкар
3
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 15:15
Волга
0 : 0
Амкар
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
0
Амкар
0
был в запасе
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011 25 сент. 2011 вс 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Амкар
0
Ростов
1
был в запасе
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 15:15
Динамо
3 : 0
Амкар
18.09.2011 18 сент. 2011 вс 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Динамо
3
Амкар
0
был в запасе
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 12:45
Амкар
0 : 1
Спартак
11.09.2011 11 сент. 2011 вс 12:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Амкар
0
Спартак
1
был в запасе
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 15:00
Амкар
1 : 1
Рубин
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Амкар
1
Рубин
1
был в запасе
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:45
Зенит
1 : 1
Амкар
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
1
Амкар
1
был в запасе
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 14:30
Амкар
0 : 2
Краснодар
07.08.2011 07 авг. 2011 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Амкар
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
Крылья Советов
1 : 1
Амкар
01.08.2011 01 авг. 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 17:45
Локомотив
4 : 0
Амкар
24.07.2011 24 июля 2011 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Локомотив
4
Амкар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
26.06.2011 26 июня 2011 вс 15:30
Амкар
0 : 2
ЦСКА
26.06.2011 26 июня 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Амкар
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
22.06.2011 22 июня 2011 ср 16:45
Амкар
1 : 0
Спартак-Нальчик
22.06.2011 22 июня 2011 ср 16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Амкар
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
Амкар
0 : 0
Анжи
18.06.2011 18 июня 2011 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Амкар
0
Анжи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 16:45
Амкар
1 : 0
Ахмат
14.06.2011 14 июня 2011 вт 16:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Амкар
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур