Сергей Веремко
№16
Вратарь
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Команда
Минск
Возраст
38
Рост
190
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Кельн
5 : 2
БАТЭ
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Кельн
5
БАТЭ
2
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
БАТЭ
2 : 4
Арсенал
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
2
Арсенал
4
был в запасе