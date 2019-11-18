Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Химки
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Челси
Испания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мишель Польверино
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Рид
Возраст
36
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
Финляндия
3 : 0
Лихтенштейн
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Финляндия
3
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Лихтенштейн
0 : 5
Италия
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Лихтенштейн
0
Италия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
Босния и Герцеговина
5 : 0
Лихтенштейн
05.09.2019
05 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Босния и Герцеговина
5
Лихтенштейн
0
был в запасе