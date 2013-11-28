Мартин Штокласа
№5
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Санкт-Галлен
89'
89'
89'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Санкт-Галлен
2 : 3
Валенсия
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Санкт-Галлен
2
Валенсия
3
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Санкт-Галлен
2
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе