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Коронавирус
Дмитрий Пытлев
№23
Защитник
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Команда
Зенит
Возраст
33
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
Волгарь
3 : 1
Байкал
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
3
Байкал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
0 : 2
Тосно
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Байкал
0
Тосно
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
9:00
Байкал
2 : 1
Зенит-2
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Байкал
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
Байкал
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Армавир
0
Байкал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Балтика
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
Сибирь
1 : 0
Байкал
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сибирь
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
Байкал
1 : 0
Волга
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Байкал
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
07.09.2015
07 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
Луч
1 : 0
Байкал
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Байкал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
Байкал
0 : 0
Тюмень
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Байкал
0
Тюмень
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
Байкал
3 : 2
Волгарь
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
13:30
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Байкал
3
Волгарь
2
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 6 тур
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
Тосно
1 : 0
Байкал
16.07.2015
16 июля 2015
чт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Тосно
1
Байкал
0
был в запасе